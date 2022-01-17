Altın en büyük yatırım kaynaklarından biri olarak görülüyor. Altını olan vatandaşlar da sık sık altın fiyatlarını arıyor. "Altın fiyatları! Çeyrek altın kaç TL, yarım altın fiyatı, Gram altın kaç TL, tam altın kaç TL oldu?" İşte bu soruların cevapları ve güncel altın fiyatları haberimizde...

Altın yatırımcılarının gözü fiyatlardaki son verilerde. Ons altın, haftaya düşüşle başladıktan sonra Fed Başkanı Jerome Powell'ın salı günkü şahin açıklamaları sonrasında yükselişe geçmişti. Haftanın son iş gününde ise altında yeniden düşüş gözlendi. Altın fiyatları 16 Ocak Pazar günü yani piyasaların kapalı olduğu gün cuma günü piyasaları üzerinden işlem görüyor.

1 GRAM ALTIN NE KADAR ve KAÇ TL?

Gram altın bugün 789 adan alınıyor, 790 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın bugün 1.277,00 liradan alınıyor, 1.306,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bugün 2.555,00 liradan alınıyor, 2.613,00 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 5.110,00 liradan alınıyor, 5.218,00 liradan satılıyor.

Dünya Altın Konseyi 2022 öngörüsünü açıkladı

Dünya Altın Konseyi (WGC) bugün yayınladığı "Altın Görünüm 2022" raporunda, faiz artırımlarının altın için ters rüzgarlar yaratabileceğini, ancak tarihe bakıldığında bu etkilerin sınırlı kalabileceğinin görüldüğünü belirtti.