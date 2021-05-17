Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 923 olduğunu belirtilirken, 223 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 51.076.732 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 44.983 olduğu kaydedildi.

Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 10.174 olarak açıklandı.