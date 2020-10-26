17. maçında 2. mağlubiyet

Son 16 dış saha maçında sadece Denizli'ye kaybeden Bordo-Mavililer, Fenerbahçe karşısında 3-1'lik mağlubiyet yaşadı. Böylece Trabzonspor, deplasmanda oynadığı 17. maçında 2. yenilgisini aldı.

Fırtına, Kadıköy'de yine esemedi

Trabzonspor, ligde Fenerbahçe'yi deplasmanda 23 maçtır yenemiyordu. En son 23 Ağustos 1997'de Kadıköy'de rakibini Yılmaz Vural teknik direktörlüğünde 3-1 mağlup eden Bordo-Mavililer, ardından 1'i İzmir Atatürk'te oynanan 23 lig karşılaşmasında 12 yenilgi, 11 beraberlik yaşamıştı. Fırtına dün de rakibine İstanbul'da diş geçiremedi ve seri 24 karşılaşmaya çıktı.

9 maçlık seri sona erdi

Kanarya son 9 maçtır bileğini bükemediği Fırtına'yı 10. sınavda devirmeyi başardı. En son 26 Aralık 2016'da Trabzon'da rakibini 3-0 yıkan Fenerbahçe, dün de Karadeniz temsilcisini 3-1 yendi. Daha önce oynanan son 9 resmi mücadelede ise Bordo-Mavililer, 4 galibiyet, 5 beraberlik yaşamıştı. Üstelik Trabzonspor, üst üste çıktığı 3 maçı da kazanmıştı.