İddaa oyuncularına rehberlik edecek yorumları Can Tongo hazırladı. Süper Lig'de heyecan bu akşam oynanacak Süper Lig maçlarıyla devam edecek. Ayrıca Avrupa Liglerinde merak edilen karşılaşmalar, cazip oranları ve Can Tongo'nun özel analiziyle bu içerikte yer alıyor. İddaa kuponunuzu hazırlamadan önce Can Tongo'nun yorumlarına mutlaka göz atın

Altay-Göztepe 1 2.09

İki takım arasında, ev sahibi takımın sahasında oynanan son 6 maçta Altay 5 galibiyet elde etti. Altay bu sezon, ligin orta sıralarında yer alan takımlara karşı oynadığı iki maçı da kazandı. İçerde kazanacakları düşüncesindeyim.

Y.Malatyaspor-F.Karagümrük ÇŞ 1-0 1.33

Yeni Malatyaspor bu sezon, ligin orta sıralarında yer alan takımlara karşı oynadığı 2 maçta da kazanan taraf oldu. Öte yandan bu sezon ligde oynadığı son 3 maçta 2 galibiyet elde etmiş oldular. Bu maçta kaybetmelerini beklemiyorum.

Newcastle-Leeds üst 1.58

İngiltere Premier Ligi’nde 5. hafta mücadelesinde, 1 puan ve -7 averaj ile 19. sırada yer alan Newcastle United, 2 puan -7 averaj ile 17. sırada yer alan Leeds ile karşı karşıya geliyor. Bu maçta 2.5 üst ideal bahis

Strasbourg-Metz Gol Var 1.86

İki takım arasında oynanan son 5 maçta 4 kez karşılıklı gol oldu. Ev sahibi takımın bu sezon ligde oynadığı son 4 maçta 3 kez karşılıklı gol oldu. Gol Var bahsi mantıklı.

Hertha-G.Furth üst 1.69

İki takım arasında oynanan son 2 maçı Hertha Berlin kazandı. Hertha Berlin kadro anlamında rakibine kıyasla daha kaliteli bir yapı. Maça hatalar damga vuracaktır. Bu sebepten ötürü 2.5 üst bahsi son derece makul.

Sassuolo-Torino Gol Var 1.54

Torino bu sezon, ligin orta sıralarında yer alan takımlara karşı oynadığı 2 maçta da mağlup oldu. İki takım arasında oynanan son 7 maçta karşılıklı gol oldu. Bu güzel maçta da taraflar gol bulacaklardır.

Kasımpaşa-Trabzon Gol Var 1.53

Trabzonspor bu sezon hücumda ne kadar üretken bir yapı olsa da savunmada çok sayıda basit hata yapıyor. Nwakaeme son dönemde formuyla dikkat çekerken, bu maçta da takımın öne çıkacak isimlerinden biri olmasını bekliyorum. Buna rağmen Gol var bahsi daha güvenilir.

Man.City-Southampton üst 1.30

Manchester City hafta içinde Leipzig önünde sansasyonel bir sonuç aldı ve rakibi önünde 6-3 kazandı. Bu maçta da baktığımız zaman temposu yüksek bir maç olacağını söyleyebiliriz. En az 3 gol bekliyorum.

Salernitana-Atalanta 2 & 1.5 üstü 1.55

Salernitana ligin yeni ekiplerinden birisi. Atalanta, hafta içinde Villarreal’le şahane bir maç oynadı. Kaleci Musso devleşirken, karşılaşma 2-2 sonuçlandı. Salernitana önünde Gasperini’nin öğrencileri rahat kazanır.

Tottenham-Chelsea 2 1.56

Tottenham açısından Nuno Esprito Santo ile yeni bir yol başladı. Bu birlikteliğin ilk adımları henüz tam anlamıyla pozitif diyemeyiz. Chelsea çok istikrarlı. Lukaku önedrliğinde kazanırlar.

Galatasaray -Alanya Gol Var 1.63

Galatasaray, Lazio karşısında son derece dengeli ve taraftarın coşkusu önderliğinde kazanmayı başardı. Yeni transferlerle enerjisi daha yüksek ve hücumda daha hareketli bir Galatasaray görüyoruz. Savunma sorunları sebebiyle Gol Var değerli.

Başakşehir- Fenerbahçe üst 1.74

Fenerbahçe, Frankfurt dönüşünde lige çok formsuz bir giriş yapan Başakşehir’e konuk olacak. Ev sahibi ekip mutlak puan parolasıyla maça çıkacaktır. Zor maçta 2.5 olan barem aşılır.

PSG-Lyon İY 1 1.61

PSG bu sezon, ligin orta sıralarında yer alan takımlara karşı oynadığı 2 maçın tamamında ilk yarıları önde kapatan taraf oldu. Öte yandan ev sahibi ligde oynadığı son 5 maçta ilk yarıları önde tamamladı. Bu maçta da ilk yarı 1 mantıklı.

Juventus-Milan ÇŞ 0-2 1.51

İki takım arasında oynanan son üç maçta Milan iki galibiyet elde etti. Milan bu sezon, ligin son 6 sırasında yer alan takımlara karşı oynadığı 2 maçı da kazandı. Juventus favori olsa da Milan kaybetmez!

Barcelona-Granada İY 1 1.55

İki takım arasında, ev sahibi takımın sahasında oynanan son 24 maçta Barcelona 23 galibiyet elde etti. Granada bu sezon, ligin orta sıralarında yer alan takımlara karşı oynadığı 3 maçta 2 mağlubiyet elde etti. Avantajlı oranıyla İY 1 ideal.

Udinese-Napoli 2 1.71

İki takım arasında, ev sahibi takımın sahasında oynanan son 5 maçta Napoli 4 galibiyet elde etti. İki takım arasında oynanan son 11 maçta Napoli 10 galibiyet elde etti. Napoli bu sezon ligde oynadığı son 3 maçı kazandı. Napoli yanıltmaz.