Spor Toto Süper Lig ve Avrupa'da nefes kesecek birbirinden önemli karşılaşmalar oynanacak. Fanatik İddaa'nın usta ismi Can Tongo, oynanacak mücadeleleri sizler için değerlendirdi, iddaaseverlere tüyolar verdi. İşte o tahminler...

A.Villa-Burnley alt 1.78

Aston Villa, Gerrard ile keskin bir çıkış yakalamasını bildi. Her maçta çok üstün olmasalar da sonucu almayı biliyorlar. Dengeli bir maç bekliyorum, alt mantıklı.

Leeds-Arsenal Gol Var 1.58

Leeds United son maçında Manchester City önünde erken teslim olmuştu ve sahadan 7-0 gibi dramatik bir sonuçla ayrıldı. Kağıt üzerinde Arsenal büyük favori olsa da KG Var daha ideal bir seçim.

Konya-Antalya Gol Var 1.68

Konyaspor içeride çok etkili bir ekip fakat Nuri Şahin'in çalıştırdığı Antalyaspor da bu sezon ligde çok güzel işler yapıyor. İki takım da göze hoş gelen bir futbol oynuyorlar. Taraf tercihi yapmıyorum ve karşılıklı gol var öneriyorum.

Trabzon-Hatay 1 1.68

Fırtına gibi oynayan Trabzonspor son hafta Antalyaspor'a beklenmedik bir şekilde mağlup oldu. Nwakaeme sakat olsa da iç sahada kazanacaklarını düşünüyorum. Alternatif olarak 1 & 2.5 üst tercihi de mantıklı.

Atalanta-Roma 1 1.58

Atalanta bu sezon özellikle son dönemde harika futbol oynuyor. Galibiyet serileri de 6 maça çıktı. Öte yandan Roma ise pek iyi bir futbol sergilemiyor ve puan kayıpları yaşıyor. Merih Demiral'lı Atalanta galip gelir.

Kasımpaşa-Sivas ÇŞ 0-2 1.30

Sonuncu sıradaki Kasımpaşa ile Sivasspor karşılaşıyor. Sivas son maçta Galatasaray 'ı yendi, bu moralle kaybedeceklerini düşünmüyorum. Sivasspor kaybetmez.

Galatasaray-Başakşehir Gol Var 1.66

Galatasaray, Türkiye'de kazanmasını unuttu, beş maçtır galip gelemiyor fakat Avrupa'da çok çok iyi. Başakşehir ise son sekiz maçının yedisinden galibiyetle ayrıldı. Zevkli geçeceğini düşündüğüm maçta KG Var ideal.

Fiorentina-Sassuolo Gol Var 1.48

Fiorentina bu sene güzel gidişini sürdürüyor. Sıralamada beşinciler. Avrupa potasına girmek istiyorlar. Golcüleri Vlahovic çok formda. Konuk takım ise skor üretebilen bir ekip, bu yüzden Gol Var bahsini tercih ediyorum.

Göztepe-Karagümrük ÇŞ 0-2 1.39

Göztepe son maçta Rizespor'a mağlup olarak formsuz gidişatına geri döndü. Karagümrük ise formuz rakibi önünde topa hükmederek oynamak isteyecektir. Bu karşılaşmada Karagümrük kadro kalitesiyle en az 1 puanı alır.

Bologna-Juventus 2 1.73

Son dört maçından iki galibiyet çıkarabilen ev sahibi Bologna, Juventus karşısında. Juventus bu sene bekleneni veremiyor fakat bu deplasmanda kazanacaklarını düşünüyorum.

Fenerbahçe - Beşiktaş Gol Var 1.56

Fenerbahçe son maçta kötü oynamamasına rağmen bireysel hatalarla üç puanı kaybetti. Beşiktaş ise Kayserispor'u yenerek adeta moral buldu. Derbiler üç ihtimalli maçlardır, Gol Var seçeneği daha mantıklı duruyor.

Sampdoria-Venezia üst 1.62

Ev sahibi takımın son dört maçında tam 16 gol oldu. Deplasman ekibi ligin son sıralarında yer alıyor. Savunmalar ön planda olmaz ve çok gol izleriz, üst tercihi mantıklı. Oran yükseltmek isteyenler 3.5 üst bahsini de alabilirler.

Milan-Napoli İY 0 2.02

İtalya'da belki de haftanın mücadelesi. Zirve yarışından kopmak istemeyen iki takım karşı karşıya geliyor. Ev sahibi olduğu için Milan bir adım daha önde. Ancak ilk yarıdan eşitlik bozulmaz diyorum.

Torino-H.Verona Gol Var 1.68

İtalya'da haftanın kritik müsabakasında formsuz Torino, gol yollarında çok etkili olan Hellas Verona’yı ağırlayacak. İki takımın da gol bulması son derece olası.

Wolves-Chelsea 2 1.47

Wolves ligin belki de en iyi savunma yapan ekiplerinden olsa da, bu sefer rakipleri Chelsea. Everton önünde sürpriz puan kaybı ardından bu maçta takılmazlar.

Tottenham-Liverpool 2 1.48

Bu maçın ertelenme ihtimali hala da mevcut. Tottenham bir süredir çoğu oyuncusundan mahrum antrenmanlara devam ediyor. Maçın oynanması halinde Liverpool kazanmaya yakın taraf.

Levante-Valencia ÇŞ 0-2 1.36

Levante bu sezonun en büyük hayal şıklıklarından birisi olarak gözüküyor. Valencia ise son 4 maçını da kazanarak iyi bir seri yakaladı. Bu maçta kaybetmeleri benim adıma sürpriz olur.

Braga-Belenenses İY 1 1.43

Carlos Carvalhal’in çalıştırdığı Braga bu yıl da ligin dördüncü basamağına gözünü dikmiş durumda. Estoril ile kıyasıya bir rekabet içindeler. İki maçtır istenen sonuçları alamayan Braga maça hızlı başlar.