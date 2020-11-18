16 yıl sonra buluştular! Tuncay Şanlı-Sergei Rebrov...

A Milli Futbol Takımı’nın Macaristan karşılaşması için Macaristan’da bulunan eski Fenerbahçeli futbolcu Tuncay Şanlı, 2003-2004 yıllarında Fenerbahçe’de birlikte oynadığı Ukraynalı futbolcu Sergei Rebrov ile Ferençvaroş’un antrenmanında bir araya geldi. 3 yıldan bu yana ünlü Macar kulübü Ferençvaroş’un teknik direktörlüğünü yapan Rebrov, karşısında Tuncay Şanlı’yı görünce çok sevindi. Eski günleri yad ederken, Rebrov, Fenerbahçe’yi hiçbir zaman unutmayacağını, kalbinin her zaman bir köşesinde olacağını söyledi.

Bu akşam oynanacak Macaristan - Türkiye maçının her iki takım açısından zor geçeceğini söyleyen Rebrov, Türkiye’nin galibiyete daha yakın olduğunu söyledi.

Tuncay Şanlı ise, eski takım arkadaşı ile yeniden buluştuğu için çok mutlu olduğunu, çok karakterli özel bir futbolcu olan Rebrov’un eskiden de olduğu gibi hırsını hiç kaybetmediğini, hatta hiç yaşlanmadığını, Ferençvaroş takımını son 2 yıldan bu yana başarıdan başarıya taşıdığını söyledi. Şanlı, "Akşam oynanacak olan maçla ilgili de güzel bir oyun, iyi bir futbolla kazanırız" diye konuştu.

Rebrov: "Macaristan’da mutluyum"

Macaristan’da çalışmaktan mutlu olduğunu ifade eden ve İhlas Haber Ajansı'na (İHA) özel açıklamalarda bulunan Rebrov, "Burada olmaktan mutluyum. Tabi ki de başarılı olmak için buradayız. Bu oyuncu grubu ile çalışmaktan mutluyum. Tabi ki de başarılı sonuçlar elde etmekten dolayı son derece sevinçliyiz. Bizim hayatımız bu; destekçilerimiz mutluysa bizde mutluyuz" dedi. Akşamki maçta Macaristan’ı destekleyeceğini belirten Rebrov, "Bu nedenle onlara iyi şans diliyorum. Bugünkü maç önemli ama ardı ardına 3 maç onamak çok zor. Aynı zamanda bu grubun son maçı. Başarılı olmalıyız" ifadelerini kullandı.

İHA