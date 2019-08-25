Avrupa 16 Yaş Altı Kızlar Basketbol Şampiyonası’ndaki üçüncü maçında Türkiye, Çekya’ya 78-45 yenildi.

Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te düzenlenen şampiyonada D Grubu’nda yer alan ay-yıldızlı ekip, üçüncü maçında Çekya ile karşılaştı.

Jane Sandanski Spor Salonu’nda oynanan müsabakaya istediği gibi başlayamayan milliler, ilk çeyreği 25-4 geride kapattı. İkinci çeyrekte daha iyi bir oyun ortaya koyan Yıldız Kız Milli Takımı, farkı kapatsa da devre arasına 39-25 geride girdi. İkinci yarıda rakibinin ataklarını savunmakta zorlanan milliler, üçüncü çeyreğini 57-36 geride kapattığı maçı 78-45 kaybetti.

İlk maçında Yunanistan’a 65-55, ikinci karşılaşmada Polonya’ya 50-39 mağlup olan 16 Yaş Altı Kız Milli Takımı, gruptaki son müsabakadan da yenilgiyle ayrıldı.

Grubu son sırada bitiren ay-yıldızlı ekip, son 16 turunda C Grubu lideri İspanya ile karşılaşacak. Müsabaka, 26 Ağustos Pazartesi günü TSİ 22.00’de başlayacak.