16. Yalıntaş güreşlerinde altın kemer İsmail Koç’un

Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin bu yıl 16.’sına ev sahipliği yaptığı Güney Marmara'nın en büyük pehlivan buluşmalarının başında gelen Geleneksel Yalıntaş Yağlı Güreşleri, kıran kırana geçen madalya mücadelesine sahne oldu.

Ev sahipliğini 2016 yılından itibaren Ağa’ lığını yapan Habib Karaca’nın üstlendiği güreşler Mehter Takımı eşliğinde yapılan kortej yürüyüşü ile başlayıp güreş alanına kadar süren yürüyüşün ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunarak, dualar edildi. Her güreş organizasyonunda olduğu gibi bu yılda güreş severlerin yoğun ilgisiyle gerçekleşen güreşlere, Bursa İl Başkan Vekili Fethi Yıldız, İlçe Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Susurluk Kaymakamı Muammer Köken, Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Cumhuriyet Başsavcısı Nurettin Güner, Belediye meclis üyeleri, daire amirleri ve sivil toplum teşkilatlarının temsilcileri ile birlikte Bursa ve çevresinden binlerce güreş sever katıldı.

Yüzlerce pehlivanın kispet giydiği güreşler nefes keserken, Kırkpınar davul-zurna ekibinin şenlendirdiği güreşlerde cazgırların okudukları mani ve şiirler er meydanına renk kattı. 16.sı düzenlenen Yalıntaş Yağlı Güreşleri final müsabakası nefesleri kesti. Geçtiğimiz ay düzenlenen Kabulbaba Yağlı Güreşlerinde başpehlivan olan Yalçın Öncül ile İsmail Koç final müsabakasında karşı karşıya geldi. İsmail Koç ve Yalçın Öncül’ün başpehlivanlık unvanı karşılaşmasında zafer İsmail Koç’un oldu. Altın kemerin sahibi ise güreş ağası Habib Karaca oldu. Spora ve sporcuya, gençlere desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Belediye Başkanı Mehmet Kanar, er meydanında yaptığı konuşmada güreş severlerin desteği ile Yalıntaş Yağlı Güreşlerini ‘Küçük Kırkpınar’ yapmakta kararlı olduklarını söyledi.

Binlerce yıllık Ata sporu kültürünü sahip çıkanların geleceğe taşıdığını belirten Başkan Kanar; ‘’ Yalıntaş Güreşleri her yıl Mustafakemalpaşa’mızın bir markası olma yolunda ilerlemeye devam ediyor. Bizim en büyük destekçimiz yardımcımız bu spora gönül verenler, bu heyecanı bizlere yaşatan güreş sever kardeşlerimiz. Onların ilgisiyle heyecanıyla bu geleneği yaşatmaya devam edeceğiz. Dereceye giren girmeyen tüm sporcu kardeşlerimizi kutluyorum. Geçmişten bugüne emeği geçenlere ve atalarına layık bir şekilde sportmence mücadele eden pehlivanlarımıza teşekkür ediyorum’’ dedi.

İHA