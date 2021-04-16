Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin 16 Nisan koronavirüs tablosunu açıkladı. Son dakika verilerine göre yapılan 320.078 testle birlikte toplam test sayısı 43.148.200'e ulaştı. Son 24 saatte semptom gösteren 2.915 hastayla birlikte 63.082 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 4.150.039’a çıktı. Can kaybı da 289 artarak 35.320’ye yükseldi.

Verilere göre 56.510 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 3.591.550’ye ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.3, ağır hasta sayısı da 3.205 oldu.



