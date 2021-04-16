16 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! Koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Güncel koronavirüs vakaları
Son dakika koronavirüs vaka ve vefat sayısı araştırılıyor. Türkiye'de son 24 saatte 320.078 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 63.082 kişinin testi pozitif çıktı, 289 kişi hayatını kaybetti. 56.510 kişinin koronavirüs tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3.591.550’ye yükseldi. İşte son dakika koronavirüs gelişmeleri.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin 16 Nisan koronavirüs tablosunu açıkladı. Son dakika verilerine göre yapılan 320.078 testle birlikte toplam test sayısı 43.148.200'e ulaştı. Son 24 saatte semptom gösteren 2.915 hastayla birlikte 63.082 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 4.150.039’a çıktı. Can kaybı da 289 artarak 35.320’ye yükseldi.
Verilere göre 56.510 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 3.591.550’ye ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.3, ağır hasta sayısı da 3.205 oldu.