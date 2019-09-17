Tüm kulüplerdeki futbolcuların toplam piyasa değeri yaklaşık 16 milyar euroyu bulan UEFA Şampiyonlar Ligi 2019-2020 sezonunda grup aşaması, bugün oynanacak maçlarla başlayacak. Manchester City, 1 milyar 280 milyon euro değeriyle ilk sırada yer alırken, Çekya ekibi Slavia Prag 36.6 milyon euro ile son sırada bulunuyor. Fransız ekibi Paris Saint-Germain’in yıldızı Mbappe, 200 milyon euroluk piyasa değeriyle en değerli futbolcu olurken, takım arkadaşı Brezilyalı Neymar, 180 milyon euroyla ikinci sırada yer aldı.

REAL MADRiD iKiNCi SIRADA

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 16. kez mücadele edecek Galatasaray 136.3 milyon euroluk kadro değeriyle 32 takım içinde 24. sırada yer alıyor. Sarı-Kırmızılılar’ın A Grubu’ndaki rakiplerinden Real Madrid, 1 milyar 190 milyon euroluk değeriyle ikinci, Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain 1.06 milyar avroluk değeriyle beşinci, Belçika temsilcisi Club Bruggue de 130 milyon euroluk değeriyle 26. sırada bulunuyor. Galatasaray, A Grubu’ndaki ilk maçında yarın TSİ 19.55’te Belçika’nın Club Brugge takımına konuk olacak.

2 KEZ ÇEYREK FiNAL OYNADI

Şampiyonlar Ligi’nde daha önce Türkiye’den G.Saray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Bursaspor ve Trabzonspor mücadele etti. Galatasaray 15, Beşiktaş 7, Fenerbahçe 6, Bursaspor ile Trabzonspor ise birer kez bu organizasyonda yer aldı. Türk takımlarının Şampiyonlar Ligi’nde şimdiye kadar en büyük başarısı çeyrek final oldu. Galatasaray, Lucescu yönetiminde 2000-2001 ve Terim döneminde 2012-2013 sezonlarında, Fenerbahçe de 2007-2008 sezonunda Zico yönetiminde çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

Kaynak: Akşam