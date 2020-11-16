Mili Piyango TV Youtube ekranı üzerinden gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ilk kazandıran numaralarının belli olmasının ardından oynadıkları biletlere ne kadar ikramiye isabet ettiğini merak eden vatandaşlar Milli Piyango Online üzerinden bilet sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. İşte Çılgın Sayısal Loto'da bu akşamın kazandıran numaraları: 29, 33, 39, 49, 56, 89 + 19 (joker numarası)

Çılgın Sayısal Loto'da 6 ve 5+1 bilen çıkmazken 80 milyonluk büyük ikramiye de bir kez daha devretti. 5 bilen 1 kişi 340.001,35 TL, 4 bilen 228 kişi 1.491,20 TL, 3 bilen 8.044 kişi 105,65 TL ve son olarak 2 bilen 116.847 kişi 10,90 TL tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu

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Çılgın Sayısal Loto ne zaman, saat kaçta çekiliyor?

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango’nun resmi YouTube Kanalı saat 21:30'da üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.

Çılgın Sayısal Loto kuralları nelerdir?

Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin. Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.