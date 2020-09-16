Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan corona virüsü (Covid-19) salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bugünkü vaka sayısının 1.771 olduğunu belirten Bakan Koca, 63 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 8.855.180 test yapıldı. Toplam vaka sayısının 296.391 olduğu ifade edilirken toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 7.249 olduğu kaydedildi.