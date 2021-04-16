16-17-18 Nisan Fanatik iddaa tahminleri!

Süper Lig'de 35. hafta heyecanı yaşanacak. Ayrıca Arvupa'nın önemli liglerinde artık sona doğru geliniyor. 16-17-18 ve 19 Nisan tarihlerinde birbirinden önemli karşılaşmalar oynanacak. Fanatik İddaa’nun usta yazarı Can Tongo haftanın önemli karşılaşmalarını sizler için değerlendirdi. İşte Fanatik İddaa farkıyla Can Tongo’nun iddaa tahminleri…

G.Birliği-Sivas​ İY 0.5 üstü​ 1.39​

Özcan Bizati topu tamamen rakibe bırakan bir anlayışla beraber son 5 maçta 10 puan toplamayı başardı. Bu maçta ligin en formda ekiplerinden Sivas’ı konuk edecekler. İlk yarı en az 1 gol bekliyorum.

Beşiktaş-Ankaragücü ​1 - ​1.28

Beşiktaş’ta Aboubakar’ın durumu belirsiz. Onun yokluğunda Beşiktaş en az yara ile yoluna devam ediyor. Hikmet Karaman’ın öğrencileri çok formda olsa da karşılarındaki rakip kuvvetli. Bu maçta Beşiktaş kazanır.

Lille-Montpellier​ 1​ - 1.52

Lille, Türk oyuncularla şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. PSG galibiyetinden sonra epey morallendiler. Montpellier önünde de kazanırlar.

Leipzig-Hoffenheim​ Gol Var​ - 1.67

Leipzig ile Bayern arasındaki fark çok açılsa da Leipzig zirve için iyi mücadele ortaya koyuyor. Sorloth sonunda ritim buldu. Bu maçta ligin en açık oynayan ekiplerinden birini konuk edecekler. Karşılıklı goller mantıklı.

Crotone-Udinese​ Gol Var ​- 1.62

Crotone gelecek sezon çok büyük bir mucize olmazda İtalya Serie B’de mücadele edecek. Savunmada çok dağınıklar. Gol yollarında da etkililer. Gol Var ideal.

Sampdoria-H.Verona​ ÇŞ 0-2 - ​1.39

Sampdoria son maçında Napoli’ye içerde 2-0 kaybetti. Hellas Verona ise Lazio önünde tutunamadı. Bu maçta son dönemde formsuz olsa da Hellas Verona’nın kaybetmesini beklemiyorum.

Cagliari-Parma​ ÇŞ 0-2 - ​1.49

Cagliari ligde son 4 maçını da kaybetti. Bu maç ligde kalmak adına her iki takım içinde hayati önem taşıyor. Parma’nın son dönemde daha iyi olduğunu düşünüyorum. Deplasman kaybetmez.

Sassuolo-Fiorentina​ ÇŞ 1-0​ - 1.30

Sassuolo, De Zerbi yönetiminde oynadığı futbolla takdir topladı. Zorlu fikstür onlar adına başlıyor. Fiorentina, Atalanta’ya 3-2 mağlup olarak bu deplasmana geliyor. Sassuolo’nun en az 1 puan alacağı kanaatindeyim.

Trabzon-Hatay​ Gol Var​ - 1.66

Trabzon ilk 3 sırayı zorluyor. Galatasaray ve Fenerbahçe fazla puan kaybı yaptı. Hatay son dönemde düşüşte. Bu maçta Trabzon’u galibiyete yakın görsem de karşılıklı goller daha banko.

Göztepe-Galatsaray​ 2 ​- 1.72

Göztepe tıpkı Sivas gibi son dönemde çıkış yakalayan ve formda olan bir ekip. Galatasaray’ın artık galibiyete ihtiyacı var. Bu maçta Galatasaray’ın silkelenip biraz da olsa toparlanmasını bekliyorum.

Milan-Genoa​ 1 - ​1.42

Milan adına bu maçta Zlatan Ibrahimovic cezası sebebiyle forma giyemeyecek. Rafael Leao’nun etkili olmasını bekliyorum. Genoa orta sıralarda yer alıyor. Bu maçta Milan’ın kazanması benim için sürpriz olmaz.

Bologna-Spezia​ Gol Var​ - 1.55

Bologna son 2 maçını da kaybetti. Bu maçta lige renk katan ve açık oynayan Spezia’yı konuk edecekler. Seyir zevki açısından güzel bir maç bizleri bekliyor. Tercihim KG Var.

Atalanta-Juventus ​üst - ​1.45

Atalanta geçtiğimiz yıl olduğu gibi ligin son haftalarında yine iyi bir çıkışa geçti. Juventus’ta tıpkı Atalanta gibi en azından ligi 2. sırada bitirmek isteyecektir. Bu maçın gollü geçmesini bekliyorum.

Lazio-Benevento​ 1 - ​1.35

Lazio açısından Udinese, Spezia ve Verona sınavlarında kayıpsız ilerlemeleri çok değerliydi. Bu maçta da Benevento önünde büyük favoriler. Deplasman ekibi son 10 maçta yalnızca 1 kere kazanabildi. Lazio yanıltmaz.

Napoli-İnter​ üst​ - 1.70

İtalya Serie A’da iki formda ekip karşı karşıya geliyorlar. Napoli, Sampdoria deplasmanında 2-0 kazandı. Inter ise 9’da 9 yapmayı başardı. Bu maçın da tıpkı Atalanta-Juventus maçında düşündüğüm gibi gollü geçmesini bekliyorum.

Torino-Roma​ Gol Var​ - 1.48

Torino ligde kalmak adına mücadele ediyor. Düşme hattından yalnızca 5 puan uzaktalar. Roma ise ligde pek iyi gitmiyor. Bu maçta tarafların en az birer gol bulmasını bekliyorum.

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