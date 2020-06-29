154 gün sonra Emre Akbaba

Bu sezonki son golünü 19. haftada Konyaspor deplasmanında atan Emre Akbaba, tam 153 gün sonra ağları havalandırdı. Saracchi’nin pasında topu ağlara gönderen Emre, her ne kadar çok iyi bir maç çıkarmasa da takımına beraberliği getirdi. 26 Ocak’tan sonra ilk kez gol sevinci yaşayan ve bu sezon ligde 3. kez meşin yuvarlağı ağlara gönderen Akbaba, bu 3 golün hepsinde pası Saracchi’den aldı.

"Çok üzgünüz"

Maçın ardından konuşan Emre, “Maça çok iyi hazırlanmıştık. Direk rakibimizdi. Kazanmak için çok uğraştık, pozisyona girdik ama 2 puan bıraktığımız için üzgünüz. Eksikler bizi elbette etkiliyor. Forvette ve stoperde 3’er oyuncu yok. Ama her oyuncu burada elinden geleni yapıyor” dedi.