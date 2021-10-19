PUBG MOBILE Pro League Türkiye (PMPL Türkiye) ikinci sezonu, kıyasıya mücadeleler ile başladı. Aralarında PMPL Türkiye 1. Sezon şampiyonu Next Rüya Gaming, PUGB MOBILE Ulusal Şampiyona birincisi Futbolist ve üç büyük futbol kulübü Beşiktaş , Fenerbahçe ve Galatasaray ’ın espor takımlarının da aralarında yer aldığı 20 takım, toplamda 150 bin dolarlık ödül havuzuna sahip turnuvayı kazanmak için mücadele ediyor.

Türkiye’yi GT4 ve Formula yarışlarında temsil eden milli yarış pilotu Cem Bölükbaşı ve A Milli Kadın Voleybol takımında 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda harikalar yaratan Tuğba Şenoğlu’yu esporcularla ortak tutkuda bir araya getiren PMPL Türkiye 2. Sezon tanıtım filmini izlemek için bu linke tıklayabilirsiniz:

İlk 5 takım Avrupa Şampiyonası’nda yerini alacak

Yeni sezonda önceki sezonun lider takımları dışında PUBG MOBILE Ulusal Şampiyonası (PMNC) ve PUBG MOBILE Club Open'da (PMCO) yerlerini kazanan takımlar yer alıyor. İki aşamaya bölünecek ve lig aşamasında 20 takımın üç hafta boyunca mücadele edeceği turnuvada, ilk 16 takım finallere kalırken, son 4 takım turnuvadan elenecek. Lig aşaması tamamlandıktan sonra final maçları ise 29-31 Ekim tarihlerinde yapılacak.

Resmi akıllı telefon sponsorluğunu Xiaomi’nin üstlendiği turnuvada, başarı sağlayan ilk 5 takım Kasım 2021'de gerçekleşmesi planlanan PUBG MOBILE Pro League Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.

PMPL Türkiye’nin tüm maçları, maç günü Türkiye saati ile 18:00-22:00 saatleri arasında YouTube ve Facebook'ta canlı olarak yayınlanıyor.

Mobil espor tarihinin en yüksek ödül havuzu!

PUBG MOBILE Espor programı 2021’de toplam 14.000.000 dolar ile mobil espor tarihindeki en yüksek ödül havuzuna sahip.

Farklı bölgelerde tamamlanan PMPL turnuvalarının ardından kazanan takımlar PUBG MOBILE Global Championship 2021’de (PMGC) karşı karşıya gelecek. PUBG Mobil Esports takvimindeki son küresel etkinlik olan PMGC, PMPL Avrupa Şampiyonası sırasında Avrupa bölgelerinden temsili ekiplerin belirlenmesinin ardından, Kasım ayının sonundan Aralık ayına kadar devam eden PMGC Ligi aşamasıyla başlıyor. PMGC'nin Büyük Finalleri ise Ocak 2022'de gerçekleşecek.

Türkiye'nin en büyük ödül havuzu espor turnuvası

Tencent Türkiye Ülke Müdürü Aras Şenyüz; “İlk sezonunda inanılmaz güzel maçlara tanıklık ettiğimiz PMPL Türkiye’nin 2. sezonunda, en iyi PUBG Mobile espor takımları toplam 150 bin dolar ile Türkiye’nin en büyük ödül havuzu için kıyasıya mücadele ediyor. Tüm karşılaşmaların canlı yayınlandığı Süper Hafta Sonu maçlarında bol aksiyonlu bir rekabete tanıklık ediyoruz. Bölgesel finalistlerin belirlenmesinin ardından bu heyecan PMGC ve Grand Finals maçları ile devam edecek ve çok daha büyük bir rekabete dönüşecek" dedi.

Sporculardan esporculara anlamlı destek

Milli sporcularımız Cem Bölükbaşı ve Tuğba Şenoğlu, tıpkı kendileri gibi ülkemizi dünyada temsil eden espor takımlarını belirleyecek olan PUBG MOBILE espor maçlarına destek verdi. PUBG MOBILE profesyonel oyuncularıyla birlikte bir gösteri maçına hazırlanan ikili, bu işbirliğiyle esporun yeni ve anlamlı bir spor olduğunun altını çiziyor.

PUBG MOBILE Pro League Türkiye 2. Sezon takım listesi:

• 1907 Fenerbahçe Esports

• Ben Esports

• Beşiktaş Esports

• Black Esports

• Deep Esports

• Fire Flux Esports

• Futbolist

• Galatasaray Esports

• Getso RGN Esports

• God of Anarchy

• İstanbul Wild Cats

• KnockOut

• Next Rüya Esports

• Poprater Esports

• Regnum Carya Esports

• Respect Esports

• S2G Esports

• Super Massive Blaze

• Surreal Esports

• World of Wonders

PUBG MOBILE Pro League Türkiye Sezon 2 ile ilgili daha fazla bilgi için resmi PUBG MOBILE espor sosyal medya kanallarını takip edebilirsiniz.