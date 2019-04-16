5 gün sürecek olan şampiyonaya 55 şehirden, 211 kulüp ve 900 sporcu katılacak. Perşembe günü start alacak şampiyona, Pazar günü yapılacak finallerin ardından sona erecek.

MURAT ÖZMEKİK: EMEKLERİMİZİN MEYVESİNİ ALIYORUZ

Badminton branşını Türkiye'de yaygınlaştırmak için uzun yıllardır uğraş verdiklerini ifade eden Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, "900 sporcunun şampiyonamıza katılması, emeklerimizin meyvesini aldığımızın göstergesidir. Her zaman, her koşulda Badmintonu tanıtmaya devam edeceğim. Spor ve Badminton ile birçok çocuğumuzun hayatına olumlu yönde katkı sağlıyoruz. Çocuklarımızın badminton branşına olan ilgisi beni mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.