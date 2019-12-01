15 Yaş Altı Badminton Milli Takımı, Slovenya’da 7 madalya kazandı

15 Yaş Altı Badminton Milli Takımı, Slovenya’da düzenlenen Medvode Forza Cup 2019 Badminton Turnuvası’nda 7 madalya kazandı.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamada, Medvode şehrinde 16 ülkeden 234 sporcunun katılımıyla 4 kategoride düzenlenen turnuvada milli takımın, 3 altın, 2’şer gümüş ve bronz madalya elde ettiği belirtildi.

Tek kızlarda Ravza Bodur’un altın, Tuğçe Demir’in ise gümüş madalya kazandığı aktarıldı. Tek erkeklerde ise Mehmetcan Töremiş’in gümüş madalya aldığı ifade edildi.

Çift kızlarda Ravza Bodur-Tuğçe Damar ikilisinin altın, Sıla Çiğdem-Sinem Yıldız çiftinin ise bronz madalya aldığı bildirildi. Çift erkeklerde Buğra Aktaş-Mehmetcan Töremiş’in altın, Hüseyin Akif Koç-Melih Kağan Yavuz’un da bronz madalya elde ettiği kaydedildi.