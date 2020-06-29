15 Temmuz Türkiye Kata Şampiyonası Bursa’da yapılacak

Türkiye Karate Federasyonu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 10-12 Temmuz tarihleri arasında Türkiye Kata Şampiyonası düzenleyecek. Federasyondan yapılan açıklamada, Bursa’nın ev sahipliğindeki şampiyonanın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sadece kata dalında gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında gerçekleştirilecek organizasyon, 10-12 Temmuz tarihleri arasında Bursa’da düzenlenecek. 15 Temmuz Türkiye Kata Şampiyonası’na Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi ev sahipliği yapacak." denildi.