15 Temmuz Tenis Turnuvası ödülleri verildi

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Tenis Turnuvasında dereceye giren sporcular ödüllendirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Tenis İl Temsilciliği tarafından il içinden ve il dışından büyükler ve küçükler kategorilerinde toplam 111 sporcunun katilimi ile gerçekleştirilen turnuva yapılan final maçlarıyla sona erdi.

Osmaniye Tenis İl Temsilcisi Oktay Deniz, turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün her kademedeki personeline, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğü personeline, görevli hakemlere, her yastan tenise gönül veren il içinden ve il dışından turnuvaya katılan sporculara ve özellikle küçük yas sporcuların ailelerine teşekkür etti.

Kıyasıya mücadeleye sahne olan yarışmalar sonunda, Büyük erkekler A kategorisinde Eren Emre birinci, Emre Demirbag ise ikinci oldu. Büyük erkekler B kategorisinde, Veysi Oruk birinci, Kemalcan Kartal ikinci, Büyük Bayanlarda Filiz Noyan birinci, Care Aktas ikinci, Erkekler 16 yaş kategorisinde Emrecan Ocak birinci, Cengiz Gokçe ikinci, Erkekler 14 yaş kategorisinde Eymen Duran birinci, Avni Keser ikinci, Erkekler 12 yaş kategorisinde Cihan Efe Deniz birinci, Mehmet Kerem Kamış ikinci, Erkekler 10 yas kategorisinde Umut Demirtaş birinci, Halil ibrahim Gazi ikinci, Bayanlar 12 yaş kategorisinde Ezel Karakurum birinci, Zeliha Sulu ikinci, Bayanlar 10 yaş kategorisinde Elif Berra Topcu birinci, Defne Tan ikinci, Erkekler 8-9 yas kategorisinde Yagiz Uluc Abidinoglu birinci, Mustafa Çağan Aka ikinci, Bayanlar 8-9 yas kategorisinde Ekinnaz Özöksüz birici ve Huma Biçer ikinci oldu.

Dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle verildi.

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