Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri kapsamında bisiklet turu yapıldı.

Antalya Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle Konyaaltı sahilinde düzenlenen tura, aralarında sporcuların da bulunduğu yaklaşık 150 kişi katıldı. Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin'in startını verdiği tura katılanlar, sahildeki bisiklet yolunda pedal çevirdi. Yaklaşık 15 kilometrelik parkuru tamamlayan bisikletlileri sahildeki vatandaşlar ve turistler ilgiyle izledi.

Törende konuşan Sezgin, katılımcıların 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutladı. Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ise şunları söyledi:

"15 Temmuz gecesinde kahramanca ülkemizi savunan şehitlerimizi unutmadık. Antalya'da 7'den 70'e herkesin katıldığı bisiklet turu, 15 Temmuz'un ruhunu yansıtıyor. 7'den 70'e bisiklet turunda pedal çeviren herkese teşekkürlerimi sunuyorum."

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