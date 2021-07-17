15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Golf Turnuvası tamamlandı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Golf Turnuvası, İstanbul Kemer Country Club'da düzenlendi. Limak Şirketler Grubu'nun desteğiyle düzenlenen turnuvaya iş insanı ve golf tutkunu 108 kişi katıldı. Organizasyonun sonunda ödülleri şehit ablası Ayşe Varank Aslantürk takdim etti.
Limak Şirketler Grubu, Türkiye ekonomisine katkılarının yanı sıra, uluslararası alandaki sosyal yatırımlarına ve spordaki desteğine devam ediyor. Yıllardır çeşitli golf turnuvalarına katkı sağlayan Limak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Golf Turnuvası’nın da destekçisi oldu. İstanbul Kemer Country Club’da düzenlenen turnuvaya, iş insanı ve golf tutkunu 108 kişi katıldı. 13 Temmuz’da Junior - Minik Oyuncular ile başlayan turnuva, 15 Temmuz'da yetişkin oyuncuların katılımıyla son buldu.
Anlamlı turnuvada ödüller sahiplerini buldu
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Golf Turnuvası; toplam 6 kategoride düzenlendi. Geniş bir katılımla düzenlenen ve büyük ilgi gören anlamlı turnuvada dereceye giren golfçülere ödülleri verildi. Darbe girişiminde şehit olan İlhan Varank’ın ablası, 15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın kardeşi Ayşe Varank Aslantürk, kazananlara ödüllerini takdim etti. Uğur Demirkırdı /DHA
Ödüller şehit ablasından
Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nın kardeşi; 15 Temmuz gecesi darbe girişiminde şehit olan İlhan Varank'ın ablası ve 15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Varank Aslantürk, kadınlar kategorisinde şampiyon olan Nursel Çökelek'e ödülünü verdi.
Turnuvada kazananlar şu şekilde:
Men's Cat A Winner: Baha Telli
Men's Cat B Winner: Mahmut Köylü,
Men's Cat C Winner: Hyun Young Park
Ladies Cat A Winner: Nursel Çökelek
Ladies Cat B Winner: Şebnem Sezgin
Longest Drive Ladies: Beyhan Goldman Benardete
Longest Drive Men's: Cengiz Şahin
Ladies Nearest To The Pin: Joelle Benjenk
Men's Nearest To The Pin B: Ali Osman Hacısüleymanoğlu
Junior 18 Holes Erkekler: Tunç Aslan
Junior 18 Holes Kızlar: Merve Üçerler
Junior 9 Holes Erkekler: Emin Zülfikari
Junior 9 Holes Kızlar: Arda Narin
Men's Gross: Mehmet Kazan