15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Golf Turnuvası tamamlandı

Limak Şirketler Grubu, Türkiye ekonomisine katkılarının yanı sıra, uluslararası alandaki sosyal yatırımlarına ve spordaki desteğine devam ediyor. Yıllardır çeşitli golf turnuvalarına katkı sağlayan Limak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Golf Turnuvası’nın da destekçisi oldu. İstanbul Kemer Country Club’da düzenlenen turnuvaya, iş insanı ve golf tutkunu 108 kişi katıldı. 13 Temmuz’da Junior - Minik Oyuncular ile başlayan turnuva, 15 Temmuz'da yetişkin oyuncuların katılımıyla son buldu.

Anlamlı turnuvada ödüller sahiplerini buldu

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Golf Turnuvası; toplam 6 kategoride düzenlendi. Geniş bir katılımla düzenlenen ve büyük ilgi gören anlamlı turnuvada dereceye giren golfçülere ödülleri verildi. Darbe girişiminde şehit olan İlhan Varank’ın ablası, 15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın kardeşi Ayşe Varank Aslantürk, kazananlara ödüllerini takdim etti. Uğur Demirkırdı /DHA

Ödüller şehit ablasından

Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nın kardeşi; 15 Temmuz gecesi darbe girişiminde şehit olan İlhan Varank'ın ablası ve 15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Varank Aslantürk, kadınlar kategorisinde şampiyon olan Nursel Çökelek'e ödülünü verdi.

Turnuvada kazananlar şu şekilde:

Men's Cat A Winner: Baha Telli

Men's Cat B Winner: Mahmut Köylü,

Men's Cat C Winner: Hyun Young Park

Ladies Cat A Winner: Nursel Çökelek

Ladies Cat B Winner: Şebnem Sezgin

Longest Drive Ladies: Beyhan Goldman Benardete

Longest Drive Men's: Cengiz Şahin

Ladies Nearest To The Pin: Joelle Benjenk

Men's Nearest To The Pin B: Ali Osman Hacısüleymanoğlu

Junior 18 Holes Erkekler: Tunç Aslan

Junior 18 Holes Kızlar: Merve Üçerler

Junior 9 Holes Erkekler: Emin Zülfikari

Junior 9 Holes Kızlar: Arda Narin

Men's Gross: Mehmet Kazan