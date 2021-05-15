15 Mayıs koronavirüs tablosu...Koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Güncel koronavirüs vakaları
Son dakika haberi...Sağlık Bakanlığı, corona virüsünde yeni verileri açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1084 coronavirüs hastası tespit edildiği, 236 kişinin de hayatını kaybettiği duyuruldu. Açıklanan verilere göre, Türkiye'deki toplam can kaybı ise 44.537 oldu. Son 24 saat toplam vaka sayısı ise 11.472 olarak açıklandı
Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 1084 olduğunu belirtilirken, 236 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 50.667.653 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 44.537 olduğu kaydedildi.
Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 11.472 olarak açıklandı.