Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 1084 olduğunu belirtilirken, 236 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 50.667.653 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 44.537 olduğu kaydedildi.

Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 11.472 olarak açıklandı.



