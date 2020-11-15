Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bugünkü vaka sayısının 3.223 olduğunu belirten Bakan Koca, 89 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 16.156.470 test yapıldı. Toplam vaka sayısının 414.278 olduğu ifade edilirken toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 11.507 olduğu kaydedildi

Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bugün tespit edilen 3.223 yeni hastamız var. Kayıplarımız günlük 100'e yakın. Sağlık çalışanlarımızın gücünün de sağlık alt yapılarının da kapasitesinin bir sınırı var. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin.