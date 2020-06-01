"15 ilde seyahat yasağı ne zaman kalkıyor? Restoranlar ne zaman açılıyor?" Corona Virüs nedeniyle uzun bir süredir seyahat kısıtlaması vardı. İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. 1 Haziran itibariyle sokağa çıkma kısıtlamasının yanında bazı kısıtlamalarda kaldırıldı. Memleketine gitmek isteyen vatandaşlar, 'Şehirler arası seyahat yasağı kaldırıldı mı?' sorusunun cevabını arıyor. '1 Haziran itibarıyla hangi kısıtlamalar kaldırıldı?' 'Kafe ve restoranlar açıldı mı?' 'Spor salonları ne zaman açılacak?' gibi soruların yanıtlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

1 HAZİRAN İTİBARİYLE HANGİ YAKAKLAR KALKTI?

Bugün itibariyle birçok kısıtlama sona erdi. İşte yeni normalleşme süreci kapsamında kalkacak olan kısıtlama ve yasaklar:

-14 büyükşehir ile Zonguldak’ta uygulanan seyahat yasağı sona erdi.

-Lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans ve oyun amacıyla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) açıldı.

-Kreşler faaliyete başladı.

-Kamuda esnek çalışma bitti.

-Sürücü, yabancı dil, bilgisayar kursları gibi kurslar kapılarını açtı.

-Yüzme havuzu, kaplıca, hamam, sauna, SPA merkezleri gibi işletmeler açık.

-Park ve bahçeler, piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile sahillerde (plajlar) piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma serbest.

-Giyim pazarları (sosyete pazarı) kuruluyor.

-Milli Saraylar’a bağlı müzeler 75 gün sonra bugün yeniden ziyaretçileriyle buluşuyor.

-Havayolu şirketleri iç hat seferlerine başladı.

-65 yaş ve üzeri vatandaşların Seyahat İzin Belgesi almaları ve gidecekleri illerden en az bir ay boyunca dönmemek şartı ile tek yönlü olarak seyahat edebilmeleri uygulamasına devam edilecek.

-Sokağa çıkma kısıtlaması devam eden 18 yaş ve altı çocuklar, yanlarında veli/vasisinin bulunması şartıyla Seyahat İzin Belgesi almadan şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabilecek.

SEYAHAT YASAĞI İSTANBUL'DA NE ZAMAN BİTİYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Huber Köşkü’ndeki video konferans yöntemiyle son kez yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, normalleşme süreci kapsamında alınan yeni kararları açıkladı. Erdoğan, "Şehirler arası seyahat kısıtlaması 1 Haziran'dan itibaren kaldırılmıştır. Olumsuz bir durum görmememiz halinde yeniden getirebiliriz. 1 Haziran itibariyle kamu personelleri iş başı yapacaklar. 65 yaş üstünün sokağa çıkma sınırlandırılmasını pazar günleri 14:00 saatleri arasında istisna kapmasında olması devam edecek" dedi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede şu ifadeler kullanıldı;

Büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van illeri ile Zonguldak ili olmak üzere toplam 15 ildeki şehir giriş-çıkış kısıtlaması 31 Mayıs Pazar günü saat 24:00’dan sonra sonlandırılacak.

65 YAŞ ÜZERİ SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

65 yaş üstü vatandaşların seyahat izin belgesi başvuruları e-Devlet, İçişleri Bakanlığı e-Başvuru Sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı Sistemi üzerinden yapılıyor. Düzenlenen “Seyahat İzin Belgesi” tek yön geçerli oluyor ve seyahat izin belgesi olan 65 yaş ve üzeri vatandaşların, en az 30 gün boyunca gittikleri yerleşim yerinde kalmaları esas gerekiyor.

Düzenlenen “Seyahat İzin Belgesi” tek yön geçerli olacak ve seyahat izin belgesi olan 65 yaş ve üzeri vatandaşların, en az 30 gün boyunca gittikleri yerleşim yerinde kalmaları esas olacak.(65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza seyahatlerinde refakat eden kişiler 72 saat içinde geri dönebileceklerdir.)



