Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan corona virüsü (Covid-19) salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.

Bugünkü vaka sayısının 1.592 olduğunu belirten Bakan Koca, 18 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 2.674.203 test yapıldı. Toplam vaka sayısının 179.831 olduğu ifade edilirken toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 4.825 olduğu kaydedildi.

Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Düne kıyasla vaka sayımız 30, yoğun bakım hasta sayımız 5, entübe hasta sayımız 1 artış gösterdi. ARTIŞLAR BELLİ BÖLGELERDE YOĞUNLAŞIYOR. Rehavet mi, mücadele mi? Maske + mesafe kuralına hep birlikte uyarsak, yayılımı kontrol altına alabiliriz. Güç bizde.