15 Eylül Türkiye'de coronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Fahrettin Koca duyurdu
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsünde yeni verileri açıkladı. Bakan Koca, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Türkiye'de son 24 saatte 1.742 coronavirüs vakası tespit edildiğini, 67 kişinin de hayatını kaybettiğini duyurdu. Koca'nın açıkladığı verilere göre, Türkiye'deki vaka sayısı 294.620'e yükseldi, can kaybı ise 7.186 oldu.
Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan corona virüsü (Covid-19) salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bugünkü vaka sayısının 1.742 olduğunu belirten Bakan Koca, 67 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 8.742.535 test yapıldı. Toplam vaka sayısının 294.620 olduğu ifade edilirken toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 7.186 olduğu kaydedildi.
Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakmaya devam ediyor. İyileşenlerimizin sayısı kayıplarımızın sayısını ancak tedbirle geçebilir. Mücadelede GÜÇ BİRLİĞİ yaparsak virüsü yenebiliriz