Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan corona virüsü (Covid-19) salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bugünkü vaka sayısının 1.742 olduğunu belirten Bakan Koca, 67 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 8.742.535 test yapıldı. Toplam vaka sayısının 294.620 olduğu ifade edilirken toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 7.186 olduğu kaydedildi.

Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakmaya devam ediyor. İyileşenlerimizin sayısı kayıplarımızın sayısını ancak tedbirle geçebilir. Mücadelede GÜÇ BİRLİĞİ yaparsak virüsü yenebiliriz