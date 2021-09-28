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15. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası: ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: 76 - BOTAŞ: 79

Bellona Kayseri Basketbol’un ev sahipliğinde düzenlenen 15. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası’nın ilk maçında BOTAŞ, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor’u 79-76 yendi.

28 Eylül 2021, Salı 18:17 Son Güncelleme:
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15. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası: ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: 76 - BOTAŞ: 79

Bellona Kayseri Basketbol’un ev sahipliğinde düzenlenen 15. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası başladı. Organizasonun ilk maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespo ile BOTAŞ kozlarını paylaştı. BOTAŞ karşılaşmayı 79-76 kazandı.

Salon: Kadir Has     

Hakemler: Aytuğ Ekti, Uğur Özen, Muhammed Turp    

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: Asena Yalçın 16, Feride Şevval Akalan 13, Melis Talay, Yeliz Doğan 1, Fatmanur Karakuş, Sinem Ataş 11, Holingsvorth, Fagbenle, Turner 14, Anigwe 10, Esra Ural Topuz 11    

BOTAŞ: Dubljevic 27, Ceren Gökdemir, Erdenay Topçu, Ayşe Cora 8, Hatice Pelin Gülçelik 2, Sehernaz Çidal 6, İnci Güçlü 4, Burcu Büyükayan, Tilbe Şenyürek, Işıl Alben 6, Jurjane 19, Davis 7     

1. Periyot: 19-19    

Devre: 32-34     

3. Periyot: 48 -59     

4. Periyot: 76-79

KAYSERİ (AA)

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