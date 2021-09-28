Bellona Kayseri Basketbol, ev sahipliğini yaptığı 15. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası’nın ikinci maçında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip mücadeleyi 73-69 kazandı.
Salon: Kadir Has
Hakemler: Musa Kazım Çetin, Murat Arıkanlı, Fatmanur Gümüş
Bellona Kayseri Basketbol: İlayda Derman, Zeynep Öykü Kalbisağde 3, Sevgi Tonguç 2, Derin Yaya 5, Williams 23, Abdi 5, Sventoraite 19, Gizem Tüzün 4, Helin Boybeyi, Dean 12, Goncagül Kavak, Ecesu Dinçer
Beşiktaş: Jakobsone 13, Ceyda Necmiye Bekar 2, Cansu Köksal Öngüner, Melek Naz Akbaba, Özge Yavaş 5, Elif Bayram 4, Hersler 11, Miadraskicevic, Simmons 20, İlayda Güner 12, Melek Uzunoğlu 2
1. Periyot: 21-22
Devre: 33- 43
3. Periyot: 56-56
4. Periyot: 73-69
KAYSERİ (AA)