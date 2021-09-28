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15. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası: Bellona Kayseri Basketbol: 73 - Beşiktaş: 69

Bellona Kayseri Basketbol, ev sahipliğini yaptığı 15. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası’nın ikinci maçında Beşiktaş’ı 73-69 yendi.

28 Eylül 2021, Salı 20:18 Son Güncelleme:
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15. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası: Bellona Kayseri Basketbol: 73 - Beşiktaş: 69

Bellona Kayseri Basketbol, ev sahipliğini yaptığı 15. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası’nın ikinci maçında  Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip mücadeleyi 73-69 kazandı.

Salon: Kadir Has   

Hakemler: Musa Kazım Çetin, Murat Arıkanlı, Fatmanur Gümüş     

Bellona Kayseri Basketbol: İlayda Derman, Zeynep Öykü Kalbisağde 3, Sevgi Tonguç 2, Derin Yaya 5, Williams 23, Abdi 5, Sventoraite 19, Gizem Tüzün 4, Helin Boybeyi, Dean 12, Goncagül Kavak, Ecesu Dinçer    

Beşiktaş: Jakobsone 13, Ceyda Necmiye Bekar 2, Cansu Köksal Öngüner, Melek Naz Akbaba, Özge Yavaş 5, Elif Bayram 4, Hersler 11, Miadraskicevic, Simmons 20, İlayda Güner 12, Melek Uzunoğlu 2     

1. Periyot: 21-22     

Devre: 33- 43     

3. Periyot: 56-56     

4. Periyot: 73-69

KAYSERİ (AA)

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