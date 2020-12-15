15 Aralık Türkiye'de koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Fahrettin Koca duyurdu
Son dakika haberi...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsünde yeni verileri açıkladı. Bakan Koca, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Türkiye'de son 24 saatte 5.105 coronavirüs vakası tespit edildiğini, 235 kişinin de hayatını kaybettiğini duyurdu. Koca'nın açıkladığı verilere göre, Türkiye'deki toplam can kaybı ise 16.881 oldu
Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bugünkü vaka sayısının 5.105 olduğunu belirten Bakan Koca, 235 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 21.490.195 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 16.881 olduğu kaydedildi
Toplam vaka sayısı ise 32.102 olarak açıklandı
Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Bugün tespit edilen 5.105 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Kayıplarımızı azaltmak zorundayız. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durarak sevdiklerimizi koruyalım.