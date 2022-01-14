Liglerde heyecan hafta arası programıyla sürerken İddaa oynayanlara rehberlik edecek yorumları Can Tongo hazırladı. İşte Can Tongo'nun 15-16 Ocak Fanatik İddaa tahminleri:

Adana Demir-Kayseri Gol Var 1.69

Son beş maçta dört galibiyet alan Adana Demirspor çok formda gözüküyor. Son maçta Fenerbahçe ’yi deplasmanda yendiler. Kayserispor’u da beğeniyorum. Onlar da üç maçlık seri yakaladılar. KG Var diyorum.

Stuttgart-Leipzig Gol Var 1.58

Leipzig bu sene beklenen performansın altında ve dokuzuncu sırada yer alıyor. Ev sahibi takım ise oynadığı futbolla güven vermiyor fakat içeride bir gol bulacakları kanaatindeyim. Leipzig’in de skora katkı vermesi olası. KG Var ideal.

Karagümrük-Rize Gol Var 1.68

Volkan hoca ile çıkış yakalamak isteyen Karagümrük, son maçta mağlup oldu. Deplasman takımı da son sıralardan kurtulmak istiyor. En garanti bahis Gol Var.

Sivas-Trabzon ÇŞ 1-0 1.35

Trabzonspor en zor deplasmanlardan birine çıkacak. Müthiş bir grafik çiziyorlar fakat ben bu deplasmanda iki puanı bırakacaklarını düşünüyorum, isteyenler beraberlik de oynayabilir.

Antalya-Fenerbahçe ÇŞ 1-0 1.42

Fenerbahçe, İsmail Kartal hoca ile sezon sonuna kadar anlaştı. Antalyaspor kupayı Beşiktaş ’a kaybettikten sonra Göztepe’ye 4-0 mağlup oldu. Bu maçta dağınık Fenerbahçe’ye karşı kaybetmeyeceklerini düşünüyorum.

Altay-Alanya ÇŞ 1-0 1.27

Altay adeta galibiyeti unuttu! Son altı maçta hiç puan toplayamadılar. Mustafa Denizli artık bazı şeyleri değiştirmek zorunda. Kazanmaya daha yakınlar ama çifte şans tercihi daha garanti gözüküyor. Altay kaybetmez.

M’Gladbach-Leverkusen üst 1.43

Leverkusen takımının son dört maçında tam 18 gol oldu. Ev sahibi takım çok kolay skor üretebilen bir ekip. En mantıklı tercih üst gibi gözüküyor.

Giresun-Kasımpaşa Gol Var 1.76

Giresun son maçında Galatasaray önünde çok değerli olan 3 puanı almayı başarmıştı. Ligde arka arkaya 2 mağlubiyet ardından bu morale ihtiyaçları vardı. Kasımpaşa ise son 3 maçta 10 gol atmayı başardı. Gol Var mantıklı.

Hatay-Galatasaray Gol Var 1.61

Domenec Torrent ile anlaşan Galatasaray nasıl bir performans ortaya koyacak merak konusu. Hatay içeride hafife alınmayacak bir ekip. Her ihtimalin olabileceği bu maçta karşılıklı gol var tercihi en doğrusu.

Augsburg-E.Frankfurt üst 1.70

Tempolu futbol oynayan iki takım karşı karşıya geliyor. İki takımın da son maçlarında bol goller izledik. Taraf bahsini çok riskli bulduğum bu maçta 2.5 üst tercihi son derece isabetli gözüküyor.

A.Bielefeld-G.Fürth İY 0 1.98

Ligin sonuna demir atmış iki takım mücadele ediyor. İki takım da gol yollarında son derece vasat altı durumdalar. Bu maçın ilk yarısı dengede geçer.