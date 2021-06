15-16-17 Haziran Fanatik İddia tahminleri

İddaa oyuncularına rehberlik edecek yorumları Can Tongo hazırladı. Avrupa Şampiyonası tüm hızıyla devam ediyor. Dev karşılaşmaların cazip oranları ve Can Tongo'nun özel analiziyle bu içerikte yer alıyor. İddaa kuponunuzu hazırlamadan önce Can Tongo'nun Avrupa ligleriyle ilgili yorumlarına mutlaka göz atın.

Macaristan-Portekiz​ 2 - ​1.33

Macaristan oldukça zorlu grubun ilk sınavında Portekiz ile karşılaşacak. Portekiz kadrosundan Joao Cancelo koronavirüs dolayısıyla çıkartıldı. Bu turnuvaya oldukça iddialı bir kadroyla gelen Portekiz ilk sınavında takılmaz.

Fransa-Almanya​İY 1.5 altı​ - 1.30

Fransa kağıt üzerinde bu maçın favorisi olarak gözüküyor. Maç saatinden önce taraf bahsine yönelmekte fayda var. Şüpheli oyuncular olmasından ötürü, maç önünde ilk yarı 1.5 alt bahsi en ideal seçenek olarak gözüküyor.

HIFK Helsinki-Honka​ÇŞ 1-0​ - 1.29

HIFK Helsinki ligde 6 maç sonunda 11 puanla 4. sırada yer alıyor. Rakip Honka ise yalnızca 6 puan toplayabildi. Bu maçta iç saha avantajıyla HIFK Helsinki galibiyetine yakın olsam da, ÇŞ 1-0 daha banko bir seçim olacaktır.

Haka-Lahti​ Gol Var​ - 1.47​

Haka ligde son 3 maçından 6 puan çıkarmasını bildi. Bu periyotta 6 gol bulan ev sahibi moralli. Lahti ise çok formda. Son Ilves maçında 3-1 kazandılar. KG Var ideal.

Kotka-Oulu ​1 ​- 2.06

Kotka açısından HIFK Helsinki maçı pek iyi geçmedi. Takım 3 maçtır kaybediyor. Bu maçla çıkışa geçmek isteyeceklerdir. Oulu sezon başından bu yana 6 maçta henüz puan alamadı. Bu ortamda ev sahibi galibiyeti güzel oranından değerli.

Finlandiya-Rusya​ Gol Yok​ - 1.48

Finlandiya son maçında Danimarka önünde tek şut ve tek golle rakibini 1-0 mağlup etti. Eriksen’in yaşadığı talihsiz olay yaşanmasaydı o maçta o sonuç çok zordu. Rusya ise Belçika önünde tutunamadı. Bu maçta KG Yok güvenilir seçim.

Türkiye-Galler​ ÇŞ 1-0 - ​1.25

Milli takım ilk maçında İtalya önünde büyük hayal kırıklığı yarattı. Buna rağmen tesellisi olan bir karşılaşma olarak yorumluyorum. Galler önünde bence favoriyiz. Turnuvaya tutunma maçında en az 1 puanı cebimize koyarız.

Bodo Glimt-Stromsgodset ​1 & 4.5 altı​ - 1.45

Lig lideri Bodo Glimt, kadro kalitesiyle rakiplerinin çok üzerinde. Stromsgodset ise orta sıralarda yer alsa da bu maçta direnmesi zor. Kontrollü bir Bodo Glimt galibiyeti olur.

İtalya-İsviçre​Ev 1.5 üstü​ - 1.73

İtalya, bizim karşımızda çok iyi oynayarak 3-0 kazanmasını bildi. Bizim de kötü oynadığımızı söyleyebilirim. İsviçre önünde de ben çok iştahlı bir İtalya bekliyorum. En az 2 gol bulacakları kanaatindeyim.

Ukrayna-K.Makedonya​ 1 - ​1.48

Ukrayna’nın bu turnuvaya renk katacağı ilk maçtan belli oldu. Hollanda önünde gösterdikleri performansla beğeni topladılar. Makedonya çok mütevazı bir kadroyla mücadele ediyor. Bu maçta ben Ukrayna’nın galibiyet bahsine güveniyorum.

Danimarka-Belçika ​İY 0.5 üstü​ 1.39

Christian Eriksen olayıyla bütün futbol ailesi olarak çok sarsıldık. Son maçta Danimarka adına çok kötü bir gece geride kaldı. Bu maçta Eriksen’in iyi olmasından sonra oyuncu grubu moralli oynayacaktır. İlk yarı golle başlar maç.

Hollanda-Avusturya​ Gol Var​ 1.68

Hollanda açısından ilk maç sonunda sonuç iyi olsa da, kafalarda ilerisi için soru işaretleri olan bir maç geride kaldı. İki takım da 3 golle başladı. Bu maç KG Var olur.