Milli ara sonrası Süper Lig'de ve Avrupa'da heyecan tüm hızıyla sürerken merak edilen karşılaşmalar, cazip oranları ve Can Tongo'nun özel analiziyle bu içerikte yer alıyor. İddaa kuponunuzu hazırlamadan önce Can Tongo'nun yorumlarına mutlaka göz atın.

Başakşehir- Beşiktaş Gol Var 1.61

Başakşehir yeni hocası Emre Belözoğlu ile iyi bir başlangıç yapmak isteyecektir.

Beşiktaş ise sakatların da dönmesiyle bu maçı kazanmak isteyecektir. Ben bu maçta iki takımdan da skora katkı vermesini bekliyorum.

PSG-Angers üst 1.47

PSG geçtiğimiz hafta ilk kez mağlubiyetle tanışmış oldu. Rennes karşısında 2-0 sahadan mağlup ayrıldılar. Angers de lige iyi başlayan ekiplerden biri. Ben zevkli ve gollü bir maç bekliyorum, 2.5 üst bahsi güzel.

Lazio-Inter Gol Var 1.46

Lazio açısından bu ara oldukça önemliydi. Maurizio Sarri’nin koltuğu sorgulanıyor. Inter ise kadroda küçülmeye gitse de kötü başladı diyemeyiz. Bol pozisyonlu bir maç olur. KG Var mantıklı.

Milan-H.Verona 1 1.42

Milan bu sezon zirve mücadelesi içerisinde olacağını gösterdi. Oldukça yönlü bir kadroya sahipler. Aynı zamanda da istikrarlı gözüküyorlar. Üretken olan Pioli’nin öğrencileri kazanır.

Watford-Liverpool 2 1.28

Watford bu sezon kadro olarak geçiş hücumlarını iyi oynayabilecek bir kadro olsa da, kalite anlamında ligin en zayıf ekiplerinden. Liverpool çok kaliteli bir yapı. Bu maçta deplasmanda rahat kazanırlar.

Leicester-Man.Utd Gol Var 1.50

Leicester bu sezon çok kötü başladı. Milli ara sonrasında oldukça zorlu bir maçla sezona geri dönüyorlar. Taraf bahsi oldukça zor. Karşılıklı goller bekliyorum.

Kasımpaşa-Göztepe Gol Var 1.67

İki takım da lige iyi başlayamadı ve bu maçı bir fırsat karşılaşması olarak görüyorlar. Takımlar lige kötü başlasalar da ben hücum güçlerine güveniyorum. Tahminim tarafların karşılıklı gol bulması yönünde.

Altay-Karagümrük ÇŞ 0-2 1.49

Ligin iyi oynayan iki takımının karşılaşmasında zevkli bir mücadele bekliyorum. Ben Karagümrük’ün bu maçta kaybetmeyeceğini düşünüyorum.

Galatasaray -Konyaspor 1 1.48

Galatasaray son dakika golüyle Rize’de 3 puanı almıştı ve bu maça çıkarken moral depoladı. İlhan Palut yönetimindeki Konya, henüz hiç kaybetmemiş olsa bile ben bu maçta Galatasaray galibiyeti bekliyorum.

Trabzonspor- Fenerbahçe İY 0 1.98

Ligin ilk iki sırasındaki ekiplerin maçında bence iki takımın da önceliği kaybetmemek olacaktır. Bu sebeple de maça temkinli başlayacaklarını düşünüyorum. Risk almayacağını öngördüğüm iki takımın maçında ilk yarı beraberlik bozulmaz.

Alanyaspor-Kayserispor 1 1.68

Alanyaspor Bülent Korkmaz’ın gelişiyle iyi bir görüntü veriyor ve takım savunmasında istikrarlı gözüküyor. Kayserispor ise Galatasaray maçı hariç pek iyi bir görüntü sergileyemedi. Ben Alanyaspor galibiyeti bekliyorum.

Hatayspor-Gaziantep Gol Var 1.68

Hatayspor bu sene de lige çok iyi bir giriş yaptı ve sağlam bir görüntü sergiliyor. Gaziantep de son maçlarda fena değil. İki takım da üretkenler. Tercihim Gol Var.

Arsenal-Crystal Palace 1 1.53

Lige çok kötü başladıktan sonra biraz toparlanan Arsenal’in bu maçı kesin kazanması lazım. Tottenham maçında iyi bir Arsenal izlesek de, Brighton maçında takım kötüydü. Crystal Palace da çok iyi durumda sayılmaz. Arsenal içerde kazanır.

Alaves-Real Betis Dep 1.5 üstü 2.07

Alaves lige çok kötü bir başlangıç yaptı ve tek galibiyetle 19. sırada yer alıyor. Real Betis cephesinde ise kötü başlangıcın ardından biraz toparladı. Ben bu maçta Real Betis’in en az 2 gol atmasını bekliyorum.

Espanyol-Cadiz 1 1.56

Espanyol lige iyi başlayamadıktan sonra son 3 maçta 2 galibiyet aldı ve son maçta Real Madrid’i devirdi. Ben onun da moraliyle bu maçta zayıf rakibi karşısında kazanmasını bekliyorum.

Venezia-Fiorentina Dep 1.5 üstü 1.78

Fiorentina bu sezon güzel futbol oynuyor ve ligde fena konumda değiller, ligin zayıf ekipleri karşısında hep kazandılar ve bu maçı da kazanacaklardır.