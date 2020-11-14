14 yaşındaki futbolcu Doudou Faye'nin acı veren ölümü
14 yaşındaki Senegalli Doudou Faye babası tarafından futbolcu olma ümidiyle Avrupa'ya gitmek için yola çıktı. 380 Euro karşılığında kaçakçılara teslim edilen Faye, yolda hastalanınca kaçakçılar tarafından denize atıldı ve hayatını kaybetti.
Senegal 14 yaşındaki genç futbolcnun hazin ölümünü konuşuyor. Doudou Faye futbolcu olma ümidiyle yasal olmayan yollarla Avrupa'ya gelmek için yola çıktı. Faye'nin babası kaçakçılara oğlunu Avrupa'ya götürmeleri karşılığında 380 Euro ödedi.
Ancak yolculuk büyük bir faciaya dönüştü. 14 yaşındaki Faye derme çatma teknede hastalanınca kaçakçılar tarafından denizden atıldı ve hayatını kaybetti.
Fransa'da ve Senegal'de genç futbolcunun ölümü olay oldu ve manşetlere taşındı. Faye'nin babası da Senegalde tutuklandı. Olayın sorumluları ise aranıyor.