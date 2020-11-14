Senegal 14 yaşındaki genç futbolcnun hazin ölümünü konuşuyor. Doudou Faye futbolcu olma ümidiyle yasal olmayan yollarla Avrupa'ya gelmek için yola çıktı. Faye'nin babası kaçakçılara oğlunu Avrupa'ya götürmeleri karşılığında 380 Euro ödedi.

Ancak yolculuk büyük bir faciaya dönüştü. 14 yaşındaki Faye derme çatma teknede hastalanınca kaçakçılar tarafından denizden atıldı ve hayatını kaybetti.

Fransa'da ve Senegal'de genç futbolcunun ölümü olay oldu ve manşetlere taşındı. Faye'nin babası da Senegalde tutuklandı. Olayın sorumluları ise aranıyor.