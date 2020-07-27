14. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri sona erdi

TBF’nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, TBF Akademi platformu üzerinden çevrim içi gerçekleştirilen seminerin son günü Fenerbahçe Beko Yardımcı Antrenörü Erdem Can’ın "Topsuz Hareket ve Perde Kullanma Fundamentali" eğitimi ile başladı.

A Kadın Milli Takım Eski Başantrenörü Aziz Akkaya’nın "Takım Savunmasının Oluşturulması ve Fastbreak Organizasyonu" konuşması ile devam edilen seminerde katılımcılar daha sonra, Kanada A Kadın Milli Takım Eski Başantrenörü Alisson McNeill’ın "Lise Takımımız için Kanada Milli Takımı Hücumlarını Neden ve Nasıl Değiştirdik?" konuşmasını dinledi.

Günün ve seminerin son eğitimcisi ise Don Showalter’dı. ABD Altyapı Milli Takımları Antrenör Direktörü Showalter’ın "Basketbol Oyununun Öğretilmesi" başlıklı konuşması ile tüm eğitimler tamamlanmış oldu.

42 farklı ülkeden takip edilen 14. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri kapanış konuşmalarının ardından sona erdi.