14 Şubat sevgililer gününe artık çok kısa bir süre var. Eşler ve çiftlerin 14 Şubat sevgililer gününe ilişkin araştırmalarda sürüyor. İlk olarak Roma Katolik kilisesi inancına dayanan bugün Valentine isimli bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Şubat ayında dünyanın birçok ülkesinde kutlanan sevgililer gününde 1 milyar üzerinde kart gönderilmektedir. 14 Şubat Sevgililer Gününe ilişkin birçok varsayım ortaya atılmıştır. İşte 14 Şubat Sevgililer Gününe ilişkin merak edilen tüm detaylar...

SEVGİLİLER GÜNÜ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Sevgililer Günü bu yıl 14 Şubat Perşembe gününe denk geliyor. Sevgililer Günü, her yılın 14 Şubat günü birçok ülkede kutlanan özel gündür. Kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanan bu gün, Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebeple bazı toplumlarda "Aziz Valentin Günü" (İngilizce: St. Valentine's Day) olarak bilinir. Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılır.

Günümüzde, bazı toplumlarda sevgililerin birbirine hediyeler aldığı, kartlar gönderdiği özel bir gün olarak devam etmektedir. Tahminlere göre 14 Şubat günü, tüm dünyada 1 milyar civarında kart gönderilmektedir. Bunun yanı sıra hediye alımlarından kaynaklı piyasada satışlar artmaktadır.

SEVGİLİLER GÜNÜ NEDEN KUTLANIR?

Her yıl 14 Şubat tarihinde kutlanan Sevgililer Günü, Milattan Sonra III. yüzyıla dayanmaktadır. Rivayete göre İmparator 2. Claudius Roma’yı kendi katı kuralları ile zalimce yöneten bir hükümdardı. Onun için en büyük problem ordusunda savaşacak asker bulamamaktı. Ona göre bu durumun tek sebebi Romalı erkeklerin aşklarını ve ailelerini bırakmak istememeleriydi. İşte bu yüzden Claudias, Roma’daki tüm nişan ve evlilikleri kaldırdı.

Aziz Valentina ise Cladudius’un hükümdarlığı zamanında Roma’da yaşayan bir papazdı. Aziz Valentina kendisi gibi papaz olan Aziz Marius ile birlikte Claudias’un yasağına rağmen gizlice çiftleri evlendirmeye devam etti. Ancak imparator bu durumu bir süre sonra öğrendi. Aziz Valentine, insanları evlendirmeye devam ettiği için tutuklandı ve yaptıklarının cezası olarak sopa ile dövülerek öldürüldü. Valentina Milattan sonra 270 yılının 14 Şubat'ında da Hıristiyan şehitliğine gömüldü.

O gün itibariyle Sevgililer Günü'nün kutlandığı ifade edilmektedir. Sevgililer Günü, normal bir hediye alıp vermekten daha çok, partnerler arasında romantik bir paylaşım ve sevginin geleceğine ilişkin bir yatırım olarak da kabul edilmektedir.

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ NEDİR?

14 Şubat Sevgililer Günü'nün kökeni, Roma Katolik Kilisesi’nin inanışına dayanır. 14 Şubat Sevgililer Günü Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebeple bazı toplumlarda “Aziz Valentin Günü” olarak bilinir.

Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılır. Valentine Romalı askerlerin evlenmesinin yasak olduğu dönemlerde; gizlice evlenmelerine yardım ettiği için öldürülmüştür. Bu nedenle 14 Şubat Sevgililer Günü kutlanır. Madem kutlanıyor o zaman o hediyeler illa ki alınacak. Gelin 14 Şubat Sevgililer gününde kadınlara ne hediye alacağınıza şöyle bir göz atalım.



