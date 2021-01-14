Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bugünkü vaka sayısının 958 olduğunu belirten Bakan Koca, 170 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 26.729.595 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 23.495 olduğu kaydedildi.

Toplam vaka sayısı ise 8.962 olarak açıklandı



