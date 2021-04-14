Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 2802 olduğunu belirtilirken, 279 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 42.509.905 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 34.734 olduğu kaydedildi.

Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 62.797 olarak açıklandı