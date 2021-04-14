14 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! Koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Güncel koronavirüs vakaları
Son dakika haberi...Sağlık Bakanlığı, corona virüsünde yeni verileri açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 2802 coronavirüs hastası tespit edildiği, 279 kişinin de hayatını kaybettiği duyuruldu. Açıklanan verilere göre, Türkiye'deki toplam can kaybı ise 34.734 oldu. Son 24 saat toplam vaka sayısı ise 62.797 olarak açıklandı
Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 2802 olduğunu belirtilirken, 279 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 42.509.905 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 34.734 olduğu kaydedildi.
Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 62.797 olarak açıklandı