Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 1102 olduğunu belirtilirken, 242 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 50.463.016 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 44.301 olduğu kaydedildi.

Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 11.394 olarak açıklandı.