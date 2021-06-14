Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 428 olduğunu belirtilirken, 74 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 57.223.789 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 48.795 olduğu kaydedildi.

Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 5.626 olarak açıklandı