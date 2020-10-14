Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan corona virüsü (Covid-19) salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bugünkü vaka sayısının 1.671 olduğunu belirten Bakan Koca, 57 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 11.961.670 test yapıldı. Toplam vaka sayısının 340.450 olduğu ifade edilirken toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 9.014 olduğu kaydedildi

Bakan Koca, basın toplantısında şu ifadeleri kullandı: