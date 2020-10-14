14 Ekim Türkiye'de coronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Fahrettin Koca duyurdu
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, koronavirüsünde yeni verileri açıkladı. Yapılan son dakika koronavirüs durum raporuna göre; Türkiye'de son 24 saatte 1.671 koronavirüs vakası tespit edildi, 57 kişi de hayatını kaybetti. Verilere göre, Türkiye'deki vaka sayısı 340.450'ye yükseldi, can kaybı 9.014 oldu.
Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan corona virüsü (Covid-19) salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bugünkü vaka sayısının 1.671 olduğunu belirten Bakan Koca, 57 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 11.961.670 test yapıldı. Toplam vaka sayısının 340.450 olduğu ifade edilirken toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 9.014 olduğu kaydedildi
Bakan Koca, basın toplantısında şu ifadeleri kullandı: