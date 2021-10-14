Sağlık Bakanlığı, 14 Ekim Perşembe gününün koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. 14 Ekim verilerine göre, 362.217 test yapıldı. Son 24 saatte, 30.709 yeni vaka tespit edilirken 203 kişi hayatını kaybetti. 26.461 kişi sağlığına kavuştu.

Güncel verileri sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Günlük vaka sayımız bir süredir 30 binin üzerinde seyrediyor. Şartlar göz önünde bulundurulursa, daha da yükselmesi ihtimali var. Maskenin gerekli olduğu ortamları biliyoruz, maskeyi hayatımızdan çıkarmayalım. Sosyal mesafe kuralına dikkat edelim. Aşılarımızı mutlaka olalım.'' ifadelerini kullandı.