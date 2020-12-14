14 Aralık Türkiye'de koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Fahrettin Koca duyurdu
Son dakika haberi...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsünde yeni verileri açıkladı. Bakan Koca, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Türkiye'de son 24 saatte 5.064 coronavirüs vakası tespit edildiğini, 229 kişinin de hayatını kaybettiğini duyurdu. Koca'nın açıkladığı verilere göre, Türkiye'deki toplam can kaybı ise 16.646 oldu.
Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bugünkü vaka sayısının 5.064 olduğunu belirten Bakan Koca, 229 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 21.284.005 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 16.646 olduğu kaydedildi
Toplam vaka sayısı ise 29.617 olarak açıklandı
Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Bugün tespit edilen 5.064 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı 6.000’e yaklaştı. Hastane yükümüz halen çok yüksek. Kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durarak sevdiklerimizi koruyalım. Kısıtlamaların etkisini yakında daha belirgin göreceğiz.