134. Wimbledon Turnuvası, 2021 yılına ertelendi

Bu yıl 29 Haziran - 12 Temmuz tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan Wimbledon Tenis Turnuvası, koronavirüs salgını sebebiyle 28 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında oynanacak.

Koronavirüs salgını spor müsabakalarını engellemeye devam ediyor. Tenis sezonunun üçüncü Grand Slam turnuvası olan Wimbledon’ın 2020 yılında oynatılmayarak, 2021’e ertelendiği açıklandı. Organizasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada bu yılki turnuvanın 28 Haziran - 11 Temmuz 2021 tarihine ertelendiği duyuruldu.

143 yıllık bir geçmişe sahip Wimbledon'ın son organizasyonunda tek erkeklerde Novak Djokovic, tek kadınlarda ise Simona Halep zafere ulaşmıştı.

Wimbledon, daha önce sadece Birinci ve İkinci Dünya Savaşları sebebiyle iptal edilmişti.

İHA