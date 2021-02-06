2021 yılına ertelenen Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunlarına puan ve kota taşıyan ve Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) maç takviminde yer alan Tel Aviv Grand Slam müsabakaları için olimpik erkek milli aday takımı ile birlikte 13 ülke judocuları ortak çalışma kampı için Antalya’da buluştu.

18-20 Şubat tarihleri arasında İsrail’i Tel Aviv kentinde gerçekleşecek olimpiyat yolundaki organizasyon için Antalya’ya gelen; Azerbaycan, İtalya, Yunanistan, Ukrayna, Sırbistan, Moldova, Letonya, İsviçre, Mısır, Özbekistan, Estonya, BAE ve Belçikalı judocular günde çift antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Antalya’da kampta bulunan genişletilmiş erkek olimpik milli takımı ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi alıp, olimpiyat oyunlarına kadar yapılacak puan ve kota kazandıran müsabakalarda judoculara başarılar diledi.

DHA