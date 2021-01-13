Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bugünkü vaka sayısının 971 olduğunu belirten Bakan Koca, 173 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 26.729.595 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 23.325 olduğu kaydedildi.

Toplam vaka sayısı ise 9.554 olarak açıklandı

Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



