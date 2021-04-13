Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 2723 olduğunu belirtilirken, 273 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 42.199.485 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 34.455 olduğu kaydedildi.

Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 59.187 olarak açıklandı