Cim-Bom, üç yıl daha sözleşmesi bulunan Senegalli golcüden kurtulmak için, aldığının yarısından daha az bir bedele gitmesine razı olacak. Böylece para ödemekten kurtulacak.

Milliyet'in haberine göre; Galatasaray, Mbaye Diagne konusunda zarardan kâr etmek için çalışacak. Sarı-kırmızılılar, Senegalli futbolcudan kurtulabilmek için kayba fazla bakmayacak. Sarı-kırmızılıların geçen sezon devre arasında 13 milyon euroya Kasımpaşa’dan transfer ettiği Senegalli futbolcunun değeri kısa sürede düştü.

Yaz döneminde Belçika ekibi Club Brugge’a kiralanan ama burada da disiplinsizliği nedeniyle kadro dışı bırakılan Diagne’nin piyasa değeri sadece bir senede yüzde 50 oranında azaldı.

Alman internet sitesi Transfermarkt’a göre Diagne’nin değeri 6 milyon euroya kadar geriledi. Yaz döneminde Galatasaray’a geri dönüşü mümkün gözükmeyen golcü futbolcu için sarı-kırmızılı yetkililer, “5 milyon euroya satabilirsek çok iyi olur” ifadesini kullanıyor.

Sarı-kırmızılıları Diagne’yi bu rakama gözden çıkarmasının nedeni ise oyuncunun 3 sene daha sözleşmesinin bulunması... Cim-Bom kalan 3 yıl için 7 milyon 150 bin euro daha ödemek zorunda...

Böylece Galatasaray’a 13 milyon euroya transfer olduğunda, ilerde fiyatının 25-30 milyon euro olacağı düşünülen Diagne’den sarı-kırmızılıların kaybı çok büyük olacak.

Geçen sezon Kasımpaşa ve Galatasaray formalarıyla 30 gol atıp, Süper Lig’de krallıkta ilk sırayı alan Mbaye Diagne, bu yıl ise 3’ü Cim-Bom’da olmak üzere toplamda 9 lig karşılaşmasına çıktı. Türkiye’de gol atamayan Senegalli golcü, Belçika’da 6 maçta 4 gole ulaştı.







