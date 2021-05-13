Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin 13 Mayıs koronavirüs tablosunu açıkladı. Son dakika verilerine göre yapılan 201.295 testle birlikte toplam test sayısı 50.259.943'e ulaştı. Son 24 saatte semptom gösteren 1.217 hastayla birlikte 11.534 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 5.083.996’ye çıktı. Can kaybı da 238 artarak 44.059’a yükseldi.

Verilere göre 55.472 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 4.856.763’e ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.0, ağır hasta sayısı da 2.765 oldu.



