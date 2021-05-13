13 Mayıs koronavirüs tablosu... Koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Güncel koronavirüs vakaları
Son dakika koronavirüs vaka ve vefat sayısı araştırılıyor. Türkiye'de son 24 saatte 201.295 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 11.534 kişinin testi pozitif çıktı, 238 kişi hayatını kaybetti. 55.472 kişinin koronavirüs tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4.856.763’e yükseldi. İşte son dakika koronavirüs gelişmeleri.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin 13 Mayıs koronavirüs tablosunu açıkladı. Son dakika verilerine göre yapılan 201.295 testle birlikte toplam test sayısı 50.259.943'e ulaştı. Son 24 saatte semptom gösteren 1.217 hastayla birlikte 11.534 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 5.083.996’ye çıktı. Can kaybı da 238 artarak 44.059’a yükseldi.
Verilere göre 55.472 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 4.856.763’e ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.0, ağır hasta sayısı da 2.765 oldu.