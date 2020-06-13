Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan corona virüsü (Covid-19) salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.

13 Haziran Türkiye'de coronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu?

Bugünkü vaka sayısının 1.459 olduğunu belirten Bakan Koca, 14 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 2.586 995 test yapıldı. Toplam vaka sayısının 176.677 olduğu ifade edilirken toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 4.792 olduğu kaydedildi.

Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Vaka sayısındaki artış, tedbirlere uymayanları uyarıyor. Giderek, hepimizi.