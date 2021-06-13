Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 454 olduğunu belirtilirken, 53 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 56.789.542 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 48.721 olduğu kaydedildi.

Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 5.012 olarak açıklandı